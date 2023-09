Quem é Paulo Mesquita, o tutor das filhas de Gloria Maria?

Gloria Maria morreu há sete meses e suas filhas, Laura e Maria, apareceram em uma reportagem do Fantástico do último domingo. As duas estavam participando de uma cerimônia do povo kamaiurá, no Parque Indígena do Xingu (MT). Com elas, estava o tutor Paulo Mesquita, economista que ficou responsável pelas irmãs e é chamado de pai por elas.

Ao programa dominical, ele contou que a intenção foi levá-las para ter a mesma experiência vivenciada por Gloria Maria, que visitou o local há 16 anos.

Quem é Paulo Mesquita: