Graciele Lacerda sobre tratamento para engravidar: 'Decidi com 39 anos'

Graciele Lacerda deu detalhes de tratamento de engravidar para os fãs em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo foi questionada sobre o processo de engravidar e disse: "Eu estou fazendo um tratamento para engravidar há quatro anos".

Ela explicou que o motivo do tratamento é o marido. "Eu decidi me preparar para engravidar quando estava com 39 anos. O Zezé é vasectomizado, por isso que estou fazendo tratamento para engravidar".