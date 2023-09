Otaviano desmente Flávia Alessandra sobre 'golden shower': 'Brincadeira'

Após grande repercussão na fala de Flávia Alessandra, onde ela apontou que gostava de praticar golden shower - ou seja, fazer xixi no parceiro - com Otaviano Costa, o apresentador se pronunciou nas redes sociais.

Otaviano deixou bem claro que a situação não passava de uma brincadeira e não esperava essa repercussão toda. "Gente, vocês são três vezes mais doidos que a gente, sabiam? 'Sobre Nós Dois' é um programa de humor. Lá pelas tantas, sob este viés de humor, eu e a Flavinha, brincando pra caramba, chegou um momento em que eu perguntei para a Sabrina (Sato): 'Você faz coco na frente do seu boy?'. Ela falou: 'Não, no máximo um xixizinho. E você, Flávia?'. E ela respondeu: 'Ah, eu faço até em cima do Ota'. Aí o palhaço aqui emendou: 'É golden shower'. É lógico que eu ria emendar a piada da minha mulher. A gente é conhecido por isso", destacou.

O apresentador diz que todos estavam em clima de brincadeira e fazendo piadas. "Mas não é verdade, seus malucos. Nada contra quem faça golden shower. Cada um faz o que quiser da vida, mas não é a nossa. O mais louco é ver a quantidade de pessoas que acreditaram nessa brincadeira. Repito: dentro de um programa que tem, entre seus apresentadores, um comediante do porte de Marcelo Adnet", esclarece.