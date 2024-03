Carolina Maria de Jesus e a felicidade como tormento

O momento está num vídeo disponível no site que acaba de ir ao ar para celebrar os 110 anos de nascimento de Carolina Maria de Jesus. Iniciativa do Instituto Moreira Salles, a página reúne um vasto material sobre a obra e a vida da autora. Ao explorar sua biografia, por exemplo, encontramos episódios em que trombou com diferentes censuras.

"É dos ditadores não gostar da verdade e dos negros", disse a autora ao ter o seu "Quarto de Despejo" proibido em Portugal durante a ditadura de Salazar. No Brasil, após o golpe de 1964, militares baniram filmes sobre Carolina. O documentário "Favela: A Vida na Pobreza", da alemã Christa Gottmann-Elter, e o curta "Despertar de um Sonho", produção também alemã com direção de Gerson Tavares, não puderam ser exibidos para os brasileiros.

Em seus diários, no final dos anos 1950, a escritora demonstrava preocupação com os rumos da política. "A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos fraquissimos. E tudo que está fraco, morre um dia", registrou numa entrada que depois integraria "Quarto de Despejo".

No mesmo vídeo em que desconfia da felicidade, Carolina indica algumas pessoas que admira. Fala de Pelé, por exemplo. E, impossível não levar um susto, elogia o ditador Ernesto Geisel. Para a escritora, os políticos daquela época, meados dos anos 1970, trabalhavam muito bem.

Num outro vídeo disponível no site temos intelectuais que integraram o conselho da exposição "Carolina Maria de Jesus - Um Brasil Para os Brasileiros" (ótima, por sinal) dando depoimentos a respeito da importância da autora. O que diz Conceição Evaristo ao falar sobre a recepção da literatura de Carolina dialoga com a cena em que a escritora emudece diante da pergunta sobre felicidade.

"As pessoas leem Clarice Lispector e percebem que Clarice está buscando, através da escrita, ir no que há de mais profundo na condição humana, que é a solidão, a indagação diante da vida. Por que não percebem isso em Carolina?", questiona Conceição.