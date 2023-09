"Nos últimos tempos daquela solidão em que ele se encontrava, deitado com o rosto voltado para o espaldar do sofá, daquela solidão em meio a uma cidade populosa, em meio a seus inúmeros conhecidos e à família - uma solidão tão plena que não poderia haver igual em nenhuma parte, nem no fundo do mar, nem debaixo da terra -, nos últimos tempos daquela terrível solidão, Ivan Ilitch vivia apenas na imaginação do passado. Uma atrás da outra, surgiam-lhes cenas de seu passado".

Pesco o trecho da edição do clássico publicada pela Antofágica em tradução de Lucas Simone. Na apresentação do volume, o crítico literário Yuri Al'Hanati delineia o personagem solitário: um "grande burocrata de alma pequena", que se "crê respeitado e bem-sucedido em sua carreira de juiz, alheio ao fato de que fez pouco mais do que emular uma personalidade com sua trajetória e angariar inveja em relacionamentos interesseiros".

Ivan Ilitch piora paulatinamente, sente-se desamparado e agoniza em seu leito fúnebre. Solitário, mergulha em suas memórias, confronta-se com a própria trajetória e se debate contra o caminho que construiu para si. O que fazer quando uma pessoa, na iminência de morrer, saca que a vida levada tem pouco a ver com aquela que gostaria realmente de ter vivido? Quanto a vaidade e o poder podem ludibriar, turvar os reais interesses de alguém? E, afinal, o que realmente queremos da vida?

"Na morte de Ivan Ilitch todos morremos. Deixamos de lado o cinismo de seus colegas, já não acusamos a desfaçatez do outro ao morrer, sua tolice em sucumbir. Em vez disso, a cada página, vamos conhecendo cada vez mais de perto a agonia, vamos aderindo ao corpo que fenece, vamos sentindo sua terminante vertigem", aponta o escritor Julián Fuks num dos posfácios da mesma edição.

Fica a torcida: que o fim de Sandy e Lucas faça com que mais gente descubra a obra de Tolstói.

