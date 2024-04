Beatriz precisa tomar cuidado pra não virar paródia de si mesma

Beatriz, ex-participante do BBB 24 (Globo), esteve no Fantástico no último domingo e, hoje, marcou presença no Encontro.

"Beatriz do Brás está sendo claramente uma das apostas da Globo", afirmou Chico Barney, na Central Splash de hoje (30). "Fora o Davi, quem está mais aparecendo na tela da Globo é a Beatriz. Acho que nem os finalistas tiveram tanta repercussão".

O colunista comparou a ex-sister a Gil do Vigor, do BBB 21. "Ele construiu um universo que as pessoas se identificavam com muita facilidade. Eu acho que a Beatriz tem esse mesmo ponto positivo, de que é uma personalidade que é fácil fazer referências a ela. Por isso ela é popular".