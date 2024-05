A Grande Conquista: Vivi confessa que comeu goiaba escondida com Andreia

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

A Grande Conquista: O que você achou de Hadad e Kaio Perroni irem para a Mansão? Sim, muito! Reprodução/Instagram Não muito, gosto só do Hadad Reprodução/Playplus Não muito, gosto só do Kaio Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD Não, tinha vileiros melhores Reprodução/PlayPlus