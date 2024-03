Jogada de Fernanda com Davi é última reviravolta possível do BBB 24

Após conversar com Beatriz e Alane, Fernanda debateu com Davi sobre o jogo nesta quarta (27) e se mostrou capaz de movimentar o BBB 24 (Globo) na reta final.

No Central Splash de ontem, Chico Barney afirmou que os receios da torcida de Davi fora do reality estão, de alguma forma, refletindo nas miras do brother dentro da casa. "Davi e Fernanda passaram a maior parte do tempo meio que se ignorando, e agora virou uma chavinha, como se a Fernanda fosse a grande adversaria dele — o que ela já é, aqui fora", avaliou.