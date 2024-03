Fernanda precisa ser eliminada o quanto antes pelo bem do BBB 24

Fernanda acaba se prejudicando muito por conta de seu jeito de pensar, e é óbvio que as pessoas vão criticar Chico Barney

O comentarista disse acreditar que, mesmo que Fernanda saia com rejeição do BBB, terá um "pós-reality" mais positivo do que brothers de outras edições. "Olhando de fora, acho que algumas pessoas dessa temporada terão uma longevidade midiática e uma bolha abraçando elas um pouco mais generosa do que nos últimos dois anos", disse.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Leidy Elin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER