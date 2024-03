Beatriz apela contra adversários e faz jogo baixo

A poucos dias da final do BBB 24 (Globo), Beatriz começa a assumir um jogo "baixo" de bem contra o mal pautado na religião, avalia Chico Barney.

"Me incomoda muito esse discurso da Beatriz; quando fica colocando esse juízo de valor de lado bom e lado ruim", disse o comentarista no Central Splash de hoje (27). "Beatriz está numa espiral apelativa que me incomoda muito. Vale a pena prestar a atenção na maneira como a edição da Globo evita mostrar essas declarações religiosas".