Wanessa dá indícios de que não se arrepende de nada que fez no BBB 24

Acho de uma baixeza bizarra e de uma falta de entendimento terrível da parte dela (?) Mostra que ela não está disposta a entender porquê ela teve essa rejeição tão grande e foi tão criticada. Pelo visto, ela continua se achando com a razão e não está tão distante do que mostrou ao longo do BBB Chico Barney

Bárbara Saryne concordou: "Mostra que ela não aprendeu nada, não está disposta a entender, é uma oportunista e que aquele vídeo de desculpas é uma farsa", avaliou.

A comentarista ainda disse que a cantora se queimou desnecessariamente e não precisa comentar tudo o que acontece no reality show. "Achei completamente incoerente. Mostra que a equipe dela é muito fraca e que ela não está disposta a aprender nada — diferente do que dizia no vídeo, que se comprometia com a luta antirracismo".

"É uma continuação do que vimos dela no programa e do que motivou todas as reações a respeito dela; terrível", concordou Chico.