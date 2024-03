Inconsistente, Globo deixa claro que não sabe confrontar Yasmin no pós-BBB

Yasmin Brunet teve duas entrevistas exibidas ontem (17) pela Globo: uma no Domingão com Huck e outra com Blogueirinha, no Fantástico. Em ambas, ela adotou uma postura leve, fugindo de associações com fofocas pré-BBB.

Segundo Chico Barney, "deram uma boa picotada" na primeira entrevista, com Huck, e a abordagem ficou genérica, sem contextualizar os momentos da modelo no reality show.