Equipes da Copa América poderão fazer substituições por concussão

"Trata-se de uma substituição extra no caso de uma suspeita de lesão na cabeça ou concussão. Para isso, o árbitro principal ou o quarto árbitro deve ser informado e um cartão rosa será usado."

Várias instituições que trabalham com lesões na cabeça pediram o uso de substituições por concussão no futebol, com a International Football Association Board (IFAB) consagrando-as nas leis do futebol em março, mas deixando a implementação aberta aos organizadores de competições individuais.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)