Organizadores dos Jogos de Paris recebem chama olímpica em Atenas antes de revezamento

ATENAS (Reuters) - Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 receberam nesta sexta-feira a chama dos Jogos em uma cerimônia de entrega em Atenas, antes do revezamento da tocha que durará 68 dias e terminará com a cerimônia de abertura em 26 de julho.

A chama chegou ao estádio Panatenaico, no centro de Atenas, local dos primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896, depois de um revezamento de 11 dias pela Grécia iniciado após o acendimento na Olímpia antiga na semana passada.

Vários milhares de torcedores e turistas sentaram-se nas arquibancadas do estádio, em uma tarde ensolarada, enquanto o diretor dos Jogos de Paris, Tony Estanguet, recebia a tocha das mãos do presidente do Comitê Olímpico Grego, Spyros Capralos.