COI confirma cinco novos esportes nas Olimpíadas de 2028; veja quais

"O críquete evoluiu muito, muito mesmo nos últimos anos", disse o presidente do COI, Thomas Bach, a repórteres. "Temos visto a crescente importância internacional do críquete e os Jogos Olímpicos querem incorporar os esportes mais populares do mundo."

A sessão do COI também aprovou a inclusão do pentatlo moderno, depois que a federação internacional substituiu o hipismo por uma corrida com obstáculos após um escândalo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando um treinador bateu em um cavalo.

O levantamento de peso também garantiu sua vaga depois que foram feitas alterações em seus procedimentos de teste antidoping, entre outros elementos. Ambos os esportes haviam sido provisoriamente excluídos dos Jogos de Los Angeles.

A participação do boxe permanece em dúvida e qualquer decisão de incluí-lo foi suspensa enquanto se aguarda o desenvolvimento das questões de governança da modalidade.

O COI espera que a inclusão do críquete ative e envolva um grande e novo público olímpico, com a base mundial de fãs do esporte estimada em 2,5 bilhões de pessoas.

Embora a inclusão de todos os cinco esportes seja para apenas uma edição dos Jogos, eles estão apostando no impulso proporcionado pela participação para estimular o crescimento e continuar sendo um esporte olímpico atraente para o próximo ciclo de quatro anos.