Hugo Calderano é vice-campeão do WTT Champions Incheon

Fim da melhor campanha de Hugo Calderano no circuito mundial de tênis de mesa. O brasileiro perdeu para o chinês Liang Jingkun, número três do mundo, por 4 sets a 1 (11/6, 6/11, 11/8, 11/7 e 11/5), na manhã deste domingo (31), e ficou com o vice-campeonato do WTT Champions de Incheon, na Coreia do Sul. Com isso, ele somou 700 pontos e pode voltar à sétima colocação do ranking mundial.

Hugo fechou sua trajetória em Incheon com quatro vitórias e uma derrota. Esta foi sua melhor campanha no circuito porque, em um só evento, ele superou dois top-5 do mundo: o francês Felix Lebrun (5º), sensação do circuito, e a lenda chinesa Fan Zhendong (2º). Além disso, bateu Shunsuke Togami, bicampeão japonês, e Alexis Lebrun, atual tricampeão francês.

Na decisão, Hugo foi superado em cinco sets por Liang Jingkun, que já havia derrotado o compatriota Ma Long na semifinal. O chinês venceu o primeiro set e o brasileiro descontou na sequência. A partir de então, o roteiro das derrotas de Hugo nas parciais foi o mesmo: ele abriu vantagem no início e tomou a virada. No quinto set, aliás, o brasileiro teve 5/2 e sofreu nove pontos seguidos.