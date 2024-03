Sem encontrar onda certa, Medina para nas semis de Peniche

Gabriel Medina terminou com o terceiro lugar na etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Neste sábado (16), último dia de baterias na praia portuguesa, o tricampeão mundial teve uma performance avassaladora nas quartas de final, mas acabou eliminado na fase seguinte para Griffin Colapinto. Tati Weston-Webb também esteve no Finals Day e parou nas quartas.

Único brasileiro nas quartas de final masculinas em Peniche, Gabriel Medina começou o dia com tudo. No duelo contra o italiano Leonardo Fioravanti, o tricampeão mundial deu um show e conquistou duas notas 9,0 para avançar às semifinais com 18 na somatória. Fioravanti fez apenas 14,13 (7,30 e 6,83).

Por uma vaga na decisão, Medina encarou o norte-americano Griffin Colapinto. Ele iniciou a bateria anotando 7,17 e ficou na liderança, mas não por muito tempo. Colapinto respondeu bem e com uma boa leitura do mar conseguiu somar 15,50 (7,83 e 7,67). Por outro lado, o brasileiro teve problemas para encontrar a onda certa para a virada, e ainda quebrou sua prancha durante essa busca. Faltando menos de dois minutos para o fim, fez 7,77 e ficou com 19,94.