Equipes do Brasil vencem no Mundial de tênis de mesa

O Brasil conseguiu suas primeiras vitórias na fase de grupos do Mundial por Equipes de tênis de mesa. Na competição masculina, o time brasileiro se recuperou da derrota na estreia e ganhou do Canadá por 3 a 0. Já a equipe feminina do Brasil derrotou a África do Sul por 3 a 0 em seu primeiro confronto na competição, que está sendo realizada em Busan, na Coreia do Sul.

A equipe feminina do Brasil, formada pelas irmãs Bruna e Giulia Takahashi e por Bruna Alexandre enfrentou a África do Sul. Bruna Takahashi foi a primeira a ir para a mesa e ganhou de Musfiquh Kalam por 3 a 0 (11/6, 11/3 e 11/6). Em seguida, Giulia fez 3 a 1 (11/4, 9/11, 11/,4 e 11/9) contra Danisha Patel. Por fim, Bruna Alexandre fechou o confronto com uma vitória por 3 a 0 (11/2, 11/7 e 11/7) contra Lailaa Edwards. No masculino, Vitor Ihsiy abriu o duelo contra o Canadá ganhando de Eugene Wang por 3 a 1 (11/6, 11/8, 9/11 e 11/7). Na segunda partida, Guilherme Teodoro venceu Edward Ly em três games (11/6, 11/8 e 11/9). Para encerrar o confronto, Carlos Ishida aplicou 3 a 0 (11/6, 11/6 e 11/7) em Simeon Martin.