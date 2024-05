Zubeldía deve escalar São Paulo com titulares para jogo com Águia de Marabá pela Copa do Brasil

O São Paulo já está pronto para definir a classificação rumo às oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico argentino Luis Zubeldía encerrou a preparação para o confronto no treino desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e a tendência é escalar os titulares.

A folga no calendário vem sendo determinante para a decisão do comandante. Com o Brasileiro paralisado por causa das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul, o time vem treinando seguidamente e está há uma semana sem entrar em campo.

Na atividade desta quarta-feira, ele trabalhou a parte tática e também ensaiou jogadas de bola parada. O elenco foi dividido em três times durante a movimentação.

A principal dúvida fica quanto à possibilidade de Lucas Moura, recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, entrar como titular. Caso fique como opção no banco de reservas, Ferreira deve formar o trio ofensivo com André Silva e Luciano.

O São Paulo passa de fase na Copa do Brasil até mesmo com derrota por um gol de diferença, já que no duelo de dia, em Belém, a equipe paulista venceu o compromisso de ida da terceira fase do torneio por 3 a 1.