Jogador do Estudiantes bate carro em posto de gasolina na Argentina

O meio-campista Tiago Palacios, do Estudiantes, se envolveu em um acidente de carro no início da semana. O atleta argentino naturalizado uruguaio perdeu o controle do veículo e bateu em uma bomba de um posto de gasolina em Buenos Aires. Três pessoas sofreram ferimentos leves.

Palacios tem 23 anos e tinha celebrado o título da Copa da Liga Argentina pela equipe de La Plata horas antes de o acidente ocorrer. Segundo o jornal argentino La Nación, após a batida, o atleta foi submetido ao teste do bafômetro e teve constatado 1,84 gramas de álcool por litro de sangue, acima do permitido pela lei da Argentina, e foi detido pelas autoridades sob as acusações de "lesões leves por negligência" e "dirigir sob efeito de álcool".

O meio-campista foi liberado da prisão na terça-feira e deve estar à disposição no duelo contra o The Strongest nesta quinta-feira pela Copa Libertadores, mas está impedido de dirigir por um ano.

O técnico do Estudiantes, Eduardo Domínguez, comentou sobre a situação do atleta. "Ele teve a coragem de pedir perdão. Estamos tranquilos porque sabemos quem ele é. Tive a oportunidade de falar com ele e ele sabe que errou. É um menino e pode cometer erros, todos nós erramos", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Palacios vestiu a camisa da seleção uruguaia no Pré-Olímpico e chegou ao Estudiantes nesta temporada, depois de deixar o Montevideo City Torque, do Uruguai. O jogador foi titular no jogo contra o Vélez Sarsfield no domingo, na decisão da Copa da Liga Argentina, que terminou com a vitória do time de La Plata nos pênaltis após empate em 1 a 1 na etapa regulamentar e na prorrogação.