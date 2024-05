Criciúma agenda jogos-treino em intertemporada 'forçada' após partidas adiadas

Time com menos jogos disputados neste Brasileirão até agora, o Criciúma passa por um jejum de partidas na temporada em razão de adiamentos. No total, a equipe catarinense ficará quase 20 dias sem entrar em campo, o que obrigou a diretoria a agendar jogos-treino numa intertemporada forçada neste mês.

Enquanto a maior parte dos clubes do Brasileirão soma cinco partidas disputadas, o Criciúma tem apenas três. O time acumula três jogos adiados, contra Fortaleza, Grêmio e Cuiabá. As mudanças de data se devem a conflitos de datas dos seus rivais, que também disputam competições regionais, caso do Cuiabá (Copa Verde) e Fortaleza (Copa do Nordeste), e também às enchentes no Rio Grande do Sul, caso do Grêmio.

A última partida da equipe catarinense aconteceu no dia 30 de abril, quando perdeu para o Bahia, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, estava marcado para o último final de semana, mas foi adiado por conta da tragédia no Estado.

O jogo contra o Cuiabá, pela 6ª rodada do Brasileirão, já havia sido adiado pela CBF porque o adversário vai fazer a semifinal da Copa Verde, no sábado. Com isso, o Criciúma só volta a campo em uma partida oficial no dia 19 de maio, quando receberá o Palmeiras, no estádio Heriberto Hülse, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Sem programação oficial de jogos, o time catarinense vem fazendo jogos-treino. O primeiro deles foi na quarta-feira e terminou com goleada sobre o Guarani de Palhoça, por 7 a 0. João Carlos (3 vezes), Felipe Vizeu (duas vezes), Eder e Matheusinho marcaram os gols.

A próxima atividade comandada pelo técnico Claudio Tencati será na sexta-feira, quando o Criciúma receberá o Caravaggio, no CT Antenor Angeloni.

Invicto no campeonato, o time ocupa o 13º lugar da tabela, com cinco pontos em 3 partidas. Mas deve sofrer dura queda nas próximas semanas em razão da ausência de partidas pelo Brasileirão.