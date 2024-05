São Paulo treina de olho no Vitória e quer usar bom momento para crescer no Brasileirão

O São Paulo finalizou neste sábado, no CT da Barra Funda, a preparação para enfrentar o Vitória, às 16h, deste domingo, no Barradão, em Salvador (BA), pela quinta rodada do Brasileirão. O time ocupa a 14ª colocação, com apenas quatro pontos em quatro jogos. Já o adversário deste fim de semana está no 18º lugar, com um ponto.

Em meio à maratona de jogos e viagens, a primeira parte dos trabalhos do dia foi dedicada à recuperação física dos atletas, com atividades comandadas pela preparação física. Na sequência, houve exercícios com bola para todo o grupo e um complemento de finalizações para alguns atletas.

Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía ganhou opções nas laterais, já que Moreira e Patryck foram bem na vitória sobre o Águia por 3 a 1, pela Copa do Brasil. No entanto, devem continuar sendo opções no banco de reservas.

A expectativa é que entre em campo com: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Diego Costa); Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla (Luiz Gustavo), Luciano e Michel Araújo; André Silva e Calleri.

O São Paulo tem um bom retrospecto contra o Vitória. Eles se enfrentaram em 45 oportunidades, com 30 triunfos, nove derrotas e apenas seis empates.