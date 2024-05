Ferrari azul? Escuderia mostra pintura especial para o GP de Miami de Fórmula 1

A Ferrari revelou nesta quarta-feira a pintura especial com tons de azul para o modelo SF-24 que estará na pista do GP de Miami de Fórmula 1, disputado no próximo fim de semana. A novidade nos carros pilotados por Charles Leclerc e Carlos Sainz é uma forma de celebrar o aniversário de 70 anos de atuação da empresa nos Estados Unidos.

O icônico vermelho continuará dominante, contrariando a expectativa de alguns fãs. Ainda assim, há detalhes azuis em várias partes dos carros, desde as laterais até as calotas dos pneus, asa dianteira e traseira. Eles também estamparão a logomarca da HP, empresa de tecnologia que adquiriu os naming rights da equipe, agora chamada de Scuderia Ferrari HP.

"A cor dominante do logo do novo parceiro titular combina perfeitamente com o tema escolhido pela marca Maranello para a semana em Miami, ou seja, o retorno das duas cores do passado, Azzurro La Plata e Azzurro Dino", disse o anúncio.

O Azzurro La Plata é a cor oficial de corridas na Argentina e foi usado por Niki Lauda em seu ano de estreia na Ferrari. Também remete a Alberto Ascari, primeiro campeão mundial de Fórmula 1 da equipe. O piloto considerava o macacão e o capacete azuis como amuletos da sorte e ficou com o título nas temporadas de 1952 e 1953.

Já o Azzurro Dino é um pouco mais escuro. A tonalidade foi utilizada por Clay Regazzoni em 1974, quando foi vice-campeão mundial com a escuderia. Após esse período, a Ferrari adotou o vermelho como cor oficial nos circuitos.

Por sinal, a dupla Leclerc e Sainz também usará macacões azuis. Além disso, serão presenteados com dois carros esportivos nas mesmas cores para se locomoverem até o Circuito de Miami Gardens. O GP de Miami acontece entre os dias 3 e 5 de maio. Será a sexta etapa da temporada e a primeira das três realizadas em território americano.