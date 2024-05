Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre Del Valle, Luis Guilherme planeja marcar no Allianz

O primeiro gol como profissional do meia Luis Guilherme foi marcante e selou a vitória para o Palmeiras sobre o Independiente Del Valle pela Libertadores na semana passada. O jogador de 18 anos planeja agora seu primeiro gol no Allianz Parque e pode ter nova chance nesta quinta-feira.

O time do técnico Abel Ferreira enfrenta o Botafogo-SP, às 21h30, na estreia da Copa do Brasil. "Muito feliz por ter feito o meu primeiro gol como profissional. Estava buscando isso há muito tempo", afirmou Luis Guilherme. "Sempre quis que esse momento chegasse. Agora é focar no jogo de amanhã, que é um jogo muito difícil pela Copa do Brasil", completou.

Luis Guilherme conta que espera um jogo duro contra o rival de Ribeirão Preto. "A gente já jogou contra eles no Paulista e sabemos que é uma equipe muito difícil. Vamos jogar agora em casa, contando com o apoio da nossa torcida para que possamos sair com um grande resultado a nosso favor", afirmou.

Ele não começa como titular, mas também não era no confronto pela Libertadores no Equador. "Estou treinando firme para que, quando chegar esse momento, no Allianz, com o apoio da nossa torcida, poder sair esse gol que eu tanto quero que aconteça", afirmou.

O meia chegou ao Palmeiras em 2017 e foi campeão em todas as categorias de base do clube. Sua estreia no profissional foi contra o Tombense na estreia da Copa do Brasil em 2023. Desde então foram 39 partidas e um gol.