Vasco anuncia a negociação do volante Galarza em definitivo para o Talleres

O Vasco continua reforçando seu caixa enquanto não acerta a vinda de um novo treinador para a vaga de Ramón Diaz. Nesta terça-feira, o clube carioca anunciou a venda do volante paraguaio Matias Galarza ao Talleres, da Argentina, pelo qual já jogava emprestado desde o ano passado. Os valores não foram divulgados pelos clubes.

"O Vasco da Gama informa que acertou a venda do volante Matías Galarza ao Talleres, da Argentina. Os clubes selaram acordo nesta terça-feira (30) e o atleta passa a pertencer ao clube argentino de forma definitiva", anunciou o Vasco.

Muitos torcedores pensavam que o jogador seria reintegrado ao ver seu nome vinculado ao Vasco no Boletim Informativo Diário (BID) na segunda-feira. Mas a aparição foi justamente para concretizar a venda em definitivo.

"O Gigante da Colina deseja todo sucesso ao jogador, que chegou ainda para a base e atuou em 58 partidas pela equipe profissional, marcando cinco gols", agradeceu o clube, lembrando que o paraguaio de 22 asnos chegou em 2021 com 19, para o time sub-20.

Enquanto o Vasco se despede do jogador, o Talleres celebra o acerto com o "Modrid azul e branco." Galarza tem aparência do experiente croata do Real Madrid e se destacou nos 20 jogos defendendo a equipe argentina.

"Confiantes na qualidade e fortaleza de Matias Galarza, na temporada em que o Talleres participa do torneio mais importante do continente (lidera o grupo do São Paulo na Libertadores), adquirimos 100% dos direitos econômicos firmando contrato até dezembro de 2027", comemorou os argentinos.