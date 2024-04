Nadal ganha batalha de 3 horas em Madri, presenteia rival e pega algoz de Monteiro nas oitavas

Rafael Nadal está fazendo bonito em sua despedida do Masters 1000 de Madri, seu torneio preferido por jogar "em casa". Nesta segunda-feira, o astro precisou de batalha de mais de três horas para superar o argentino Pedro Cachin, parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 6/3, vencer seu terceiro jogo na atual edição e se garantir nas oitavas de final.

O ex-número 1 do mundo, aos 37 anos, iniciou muito bem a partida e não teve trabalho para fechar o primeiro set com 6/1. Na segunda parcial, contudo, sofreu duas quebras e viu o argentino abrir 4 a 1 com o saque. Reagiu, porém, e buscou o 5 a 5. Perdeu novamente o serviço, mas novamente conseguiu e empate, salvando dois set points e aproveitando o terceiro break point para levar a decisão ao tie-break.

Foi um game desempate semelhante ao set, com o argentino novamente abrindo 4 a 1 e Nadal buscando o 5 a 5. Desta vez, com 6 a 5, entretanto, Cachin não desperdiçou a chance de igualar o placar e forçar um terceiro set.

Seria uma prova do físico de Nadal. E ele passou com louvor, quebrando três vezes e fechando com 6/3. O espanhol fechou a partida após grande troca de bolas com 40 a 30 e com golpe para fora do argentino. Vibrou como um menino, erguendo as mãos aos céus e dando soco no ar. A torcida o aplaudiu de pé.

Assim que a partida terminou, no cumprimento na rede, o argentino agradeceu ao espanhol por "realizar seu sonho" no circuito e perguntou se Nadal poderia presenteá-lo com sua camiseta ou uma toalha. O espanhol pegou uma camisa igual em sua mochila, não utilizada, e deu para o adversário, que o abraçou calorosamente.

O rival nas oitavas de final, nesta terça-feira, será o checo Jiri Lehecka, que eliminou o brasileiro Thiago Monteiro. Nadal evita prognósticos e diz apenas que "será apenas mais um dia para continuar sonhando."

Entre os principais favoritos em Madri, o cabeça de chave 1, o italiano Jannik Sinner, encarou o russo Pavel Kotov e foi logo abrindo 6 a 2, dando a impressão que se garantiria sem problemas. Mas o rival voltou melhor na parcial seguinte e teve um set point com 5 a 3. O italiano confirmou o set, devolveu a quebra, buscando o 5 a 5 e fez o rival desanimar. Com quatro pontos seguidos, o favorito fechou em 7/5.

Já o russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça de chave, precisou de três sets e virada diante do americano Sebastian Korda. Fechou com 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3. Nas oitavas, o adversário será Alexander Bublik, do Casaquistão, também algoz de um tenista dos EUA: fez 3/6, 7/6 (7/2) e 6/4 diante de Ben Shelton.

O norueguês Casper Ruud (cabeça 5) fez 6/2 e 6/4 sobre o britânico Cameron Norrie, que havia eliminado o brasileiro João Fonseca, e terá pela frente Felix Auger-Aliassime. O canadense passou pelo checo Jakub Mensik com 6/1, 0/1 e abandono.

COCO GAUFF É SURPREENDIDA

Na chave feminina, o resultado mais surpreendente do dia foi a queda da americana Coco Gauff, cabeça de chave 3, que perdeu o duelo com a compatriota Madison Keys em três sets: A 18ª favorita fez 7/6 (7/4), 4/6 e 6/4.

Elena Rybakina (4ª) fez 6/1 e 6/3 na checa Sara Bejlek e Ons Jabeeur (8ª) passou por Jelena Ostapenko (9ª), da Letônia, com 6/0 e 6/4).