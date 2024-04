Flaco López aponta Palmeiras preparado para um 'grande espetáculo' no clássico com o São Paulo

A vitória de virada sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores, por 3 a 2, no Equador, deixou o time do Palmeiras repleto de confiança para a disputa do clássico com o São Paulo, segunda-feira, às 20 horas, no MorumBis. O elenco treinou nesta sexta-feira e o atacante Flaco López era um dos mais otimistas com relação a mais uma grande apresentação da equipe, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

"Vai ser difícil, como todos os jogos que tivemos nessa temporada contra o São Paulo. É um grande time também, mas a gente está preparado e vai estar pronto para esse grande espetáculo. Então, muito feliz por isso e já preparando a máquina para o próximo jogo e dar o nosso melhor", disse Flaco.

Para Flaco, o jogo com o São Paulo terá um gosto especial pelo fato de o treinador tricolor, Luis Zubeldía, foi seu treinador no início de carreira no Lanús-ARG. "Feliz por ele estar no futebol brasileiro também. Será um grande desafio para ele comandar o São Paulo e eu tenho um apreço muito grande por ele, é como um pai futebolístico para mim. Feliz por isso, por enfrentá-lo, espero dar o meu melhor e respeitá-lo ganhando, né? (risos) Estou feliz de encontrá-lo no campo de jogo."

P técnico Abel Ferreira tem mais dois treinos antes de definir a equipe que colocará em campo diante do São Paulo. A tendência é que o treinador coloque o que tem de melhor em ação. O time alviverde defende uma invencibilidade de seis jogos contra o rival como visitante no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi em 2017. De lá para cá foram seis jogos com três vitórias palmeirenses e três empates.