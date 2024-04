Romário ganha série documental no streaming; saiba onde assistir e data de estreia

Romário terá sua trajetória contada em uma nova série documental. A produção é original Max e vai englobar parte da carreira do atacante antes da Copa do Mundo de 1994 até o título, conquistado com protagonismo do camisa 11. "Romário - O Cara" estreia em 23 de maio na plataforma de streaming.

Serão seis episódios para celebrar os 30 anos do tetracampeonato mundial da seleção brasileira. O título de 1994 fez o Brasil sair de uma seca de 24 anos sem títulos de Copa do Mundo, desde o tri de 1970. Na data de estreia, serão disponibilizados dois episódios. Depois, serão lançados dois por semana. A série completa está no ar na primeira semana de junho.

O arco narrativo começa em 1992. Romário já havia estourado no Vasco e estava no PSV, da Holanda. Mesmo como um dos principais nomes do elenco da seleção brasileira, ele é deixado no banco em um amistoso contra a Alemanha, vencido pelo Brasil por 3 a 1. A decisão do técnico Carlos Alberto Parreira foi questionada pelo atacante, que ficou fora das próximas convocações. A série mostra, entre idas e vindas cronológicas, o retorno do Baixinho à seleção e as conquistas da Copa do Mundo de 1994 e do prêmio de melhor jogador do planeta do mesmo ano.

Além do futebol, a trama conta polêmicas e a intimidade de Romário. Um dos episódios narrados, por exemplo, é o sequestro do pai do jogador, às vésperas do Mundial de 1994. Serão apresentadas imagens inéditas de Romário em ação pelo PSV e pelo Barcelona. Compõem a narrativa outros eventos da história recente do Brasil, como a morte de Ayrton Senna, no mesmo ano, e o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, em 1992.

A produção conta com depoimentos exclusivos de Romário e outros nomes do futebol mundial. O grande nome da Itália derrotada nos pênaltis na final da Copa de 1994, Roberto Baggio, é um deles, além de Pep Guardiola, Hristo Stoichkov, Franco Baresi, Ronaldo, Bebeto e Neymar.

A série é dirigida por Bruno Maia, que já foi vice-presidente de marketing do Vasco. No currículo, Maia tem a direção de conteúdos digitais do Rock'n Rio 2017, do videoclipe Reza, de Gilberto Gil, e do DVD Paralamas 30 Anos - Multishow Ao Vivo, da banda Os Paralamas do Sucesso, lançado em 2013. A produção é assinada pela desenvolvedora Feel The Match e a produtora Kromaki para a Warner Bros. Discovery.

A Feel The Match também trabalha na série "A Máfia do Apito", sobre o maior escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O caso foi denunciado em 2005 e levou à anulação de 11 jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano. A previsão de lançamento é para 2025.