Uma semana depois da saída de Ramón Díaz, o Vasco segue na procura por um novo técnico

O Vasco foi surpreendido pela saída do técnico Ramón Díaz, no último sábado, depois da goleada por 4 a 0 sofrida diante do Criciúma. Com isso, a diretoria passou a procurar um novo nome para o cargo para a sequência da temporada. Após uma semana, os cruzmaltinos estão longe de uma definição.

As especulações em torno do novo técnico só aumentam com o passar dos dias. Nomes como Fábio Carille e Paulo Pezzolano foram ventilados. Outros apareceram, como o português Álvaro Pacheco, mas nada não foi definido.

O treinador do Santos, Fábio Carille, inclusive garantiu sua permanência no clube paulista, em entrevista durante a semana.