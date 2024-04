Guardiola revela desejo de ser presidente do Barcelona no futuro

Treinador consagrado no cenário mundial após temporadas de sucesso à frente do Barcelona e do Bayern de Munique, Pep Guardiola continua colecionando títulos no Manchester City. No entanto, ao participar de um documentário com a jogadora de futebol Aitana Bonmatí, vencedora do Prêmio Laureus, ele revelou a vontade de retornar ao clube catalão. "Serei o presidente do Barcelona."

Em sua participação no documentário, ele falou sobre os planos que reserva para o seu futuro no esporte. Quando a atleta contou que pretende ser diretora esportiva do Barcelona, e que tinha intenção de contratá-lo, Guardiola comentou sobre o seu projeto esportivo.

"Eu viria de graça. Não seria uma questão econômica. Mas vai haver um problema que devo te avisar: eu serei o presidente e vou te contratar como diretora esportiva", comentou o atual técnico do Manchester City.

No vídeo, ele ainda questionou o motivo de a atleta querer se tornar dirigente do clube. "Por gostar de criar a estrutura, decidir quem sai e quem fica e ser líder do processo. Quem sabe eu seja treinadora", afirmou Bonmatí.

Guardiola teve uma carreira de sucesso nos tempos em que foi jogador do Barcelona e também treinador. Sob forte influência do técnico holandês Johan Cruyff, o ex-volante assumiu o comando técnico do time catalão e fez história. Entre as taças mais relevantes à beira do campo, estão os dois Mundiais Interclubes e também os dois troféus da Liga dos Campeões.