Jornal aponta 'várias propostas' pelo zagueiro Thiago Silva e Fluminense é um dos interessados

O jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, afirmou que o zagueiro Thiago Silva vai deixar o Chelsea ao final da temporada europeia. O atleta de 39 anos ainda não se pronunciou sobre o assunto, tampouco revelou o próximo destino. Romano, contudo, destacou que brasileiro interessa ao Fluminense "há muito tempo", mas está aberto a "todas as opções".

Se o Fluminense quiser repatriar Thiago Silva, deve enfrentar muitos concorrentes. É isso que apontou o jornal espanhol As, que afirmou que o zagueiro "tem várias propostas em cima da mesa". Os interessados estariam tanto na Europa quanto na Arábia Saudita e nos Estados Unidos.

"Clubes da Inglaterra e da Itália já teriam feito contato com o jogador para lhe oferecer um 'last dance' para a próxima temporada. Fora da Europa, mercados em crescimento como a MLS e a Arábia Saudita também estariam nessa disputa", escreveu o jornal da Espanha.

Apesar da concorrência, o As apontou ainda que o Fluminense não deve desistir fácil de ter Thiago Silva com a camisa do time novamente. "Fontes próximas ao clube carioca garantem que trabalham no retorno do jogador desde o verão passado (verão europeu). A contratação seguiria um plano semelhante ao que aconteceu com Marcelo", enfatizou a publicação.

No dia 20 de abril, Thiago Silva disse à TNT Sports que já tomou uma decisão e que vai revelar a escolha em breve. "Vocês vão saber nos próximos dias", afirmou o zagueiro. O brasileiro jogou pelo Fluminense entre 2006 e 2008, conquistou uma Copa do Brasil e foi vice-campeão da Copa Libertadores. Além disso, também passou pelo Milan e pelo Paris Saint-Germain antes de ser transferido para o Chelsea.