Atlético-MG vence o Peñarol, segue 100% e dispara na liderança da Copa Libertadores

O Atlético-MG disparou na liderança do Grupo G da Copa Libertadores, ao vencer por 3 a 2 o Penarol-URU, nesta terça-feira, pela terceira rodada, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com isso manteve os 100% de aproveitamento e igualou sua campanha na temporada de 2013, quando venceu seus três primeiros jogos e depois alcançou o título da competição continental.

Além de atingir os nove pontos, agora o time mineiro tem cinco pontos de vantagem sobre o Rosário Central-ARG, vice-líder com quatro, após empate por 1 a 1 com o Caracas-VEN, em jogo disputado na Venezuela. O time uruguaio tem três e o venezuelano apenas um ponto.

O jogo teve momentos diferentes. O Atlético foi absoluto no primeiro tempo, quando marcou dois gols. Ampliou no começo do segundo tempo, abrindo a vantagem de 3 a 0 que parecia ser o caminho de uma goleada. Mas o Peñarol se atirou ao ataque e reagiu, marcou dois gols e ficou até o apito final a pressão para empatar.

Desde o início os atleticanos assumiram uma postura ofensiva, com Hulk e Paulinho atormentando a marcação dos zagueiros uruguaios, contando com a movimentação dos meias Gustavo Scapa e Zaracho.

Esta movimentação logo proporcionou o primeiro gol, aos 14 minutos. Paulinho recebeu a bola do lado esquerdo da área e fez o passe lateral para Hulk, que passou da bola. Mas ela sobrou para o chute de Gustavo Scarpa com a perna esquerda, acertando o lado direito do goleiro De Amores.

Depois do gol o Atlético manteve a pressão. Hulk quase ampliou em seguida, mas o segundo gol saiu numa bobeada da defesa uruguaia. O zagueiro Gusmán Rodriguez saiu jogando dentro da área, mas erro o passe, deixando a bola nos pés de Paulinho. O atacante avançou e chutou forte no canto direito do goleiro, fazendo 2 a 0 aos 25. Gol do 'Rei da Arena', agora com 12 gols no reduto atleticano.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Paulinho saiu na frente do goleiro, que evitou o gol aos quatro e, aos sete, Zaracho, de primeira, acertou o travessão. O gol estava maduro e saiu aos 11, quando num contra-ataque Hulk só rolou a bola na quina da área para chutar cruzado: 3 a 0.

Na euforia pela comemoração do gol, o Atlético descuidou da marcação e sofreu um gol aos 14. Do lado direito da área, Leo Fernández cruzou de bicicleta e Maxi Olivera desviou de cabeça no canto direito de Everson. Este gol animou o time uruguaio que se soltou de vez, indo ao ataque. Marcou o segundo aos 23, desta vez com Maxi Silvera, que na área tocou de frente após cruzamento da esquerda.

A torcida atleticana passou a ficar preocupada e silenciou aos 27, quando Gastón Ramírez cobrou falta na frente da área, a bola passou pela barreira e explodiu na trave direita de Everson passando depois por toda a pequena área. Os torcedores até voltaram a incentivar com os gritos, mas por muitos minutos os jogadores pareciam assustados.

De repente, o jogo que estava tranquilo, com placar dilatado, se transformou numa disputa tensa, nervosa e truncada. O técnico Diego Aguirre colocou o Peñarol no ataque, tirando um volante para por um atacante, enquanto a ação de Gabriel Milito foi ao contrário pelo lado do Atlético. Ele tirou o meia Scarpa para a entrada do zagueiro Igor Rabello, reforçando a altura da sua defesa com o objetivo de neutralizar o jogo aéreo uruguaio.

No final, com muitas discussões entre os jogadores, Everson fez duas boas defesas, o Atlético não mais atacou e, apesar do susto, comemorou a vitória.

Na quarta rodada o Atlético vai até a Argentina para enfrentar o Rosário Central, que já venceu em casa por 2 a 1. O jogo será disputado no dia 7 de maio, mesmo dia em que o Caracas vai receber o Peñarol.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 2 PEÑAROL-URU

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco,Gustavo Scarpa (Igor Rabello) e Zaracho (Igor Gomes); Paulinho (Cadu) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

PEÑAROL-URU - De Amores; Milans (Byron Castillo), Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Oliveira; Damián García (Matheus Babi), Leo Fernández, Lucas Hernández (Diego Sosa) e Darias (Léo Coelho); Sequeira (Gastón Ramírez) e Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Gustavo Scarpa, aos 14 e Paulinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Gustavo Scarpa, aos 11, Maxi Oliveira, aos 14 e Maxi Silvera, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Saravia, Jemerson, Otávio, Alan Franco e Maxi Olivera,

ÁRBITRO - Andres Rojas (COL).

RENDA - R$ 2.104.458,81.

PÚBLICO - 34.279 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).