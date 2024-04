Maycon sofre grave lesão no joelho e não deve mais jogar pelo Corinthians na temporada

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que o volante Maycon sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito. "O atleta será operado nos próximos dias e iniciará o processo de recuperação sob os cuidados do departamento médico do clube", disse o clube em nota.

Com o diagnóstico confirmado, Maycon não deve mais jogar pelo Corinthians na temporada. Apesar do clube não divulgar o período de recuperação, o prazo para esse tipo de lesão costuma levar aproximadamente nove meses de tratamento.

Maycon, que vinha se recuperando de uma lesão muscular, entrou em campo, na derrota para o Juventude, por 2 a 0, na última quarta-feira, em Caxias do Sul, no início do segundo tempo. Ele ficou em campo durante 28 minutos, até ser substituído ao reclamar de dores no joelho. Ele passou a sentir o incômodo após uma dividida.

Ainda na quarta-feira, Bruno Lazaroni, auxiliar de António Oliveira, já havia premeditado a gravidade da lesão. "É preocupante, mas eu sinceramente não tenho como avaliar. Ele ainda vai ser reavaliado. A princípio, o que me foi passado é que não é nada grave, mas só com os exames que vamos poder ter certeza", afirmou sem saber que a lesão era pior do que o departamento médico do clube esperava.

Desde a lesão muscular, Maycon não vinha sendo titular no Corinthians, pois ainda não estava bem fisicamente para atuar os 90 minutos. O técnico António Oliveira vinha apostando em Raniele e Fausto Vera para o setor. Igor Coronado também chegou a exercer a função.

Quem também pode ser utilizado no lugar de Maycon, é o volante Paulinho, que vem ganhando cada vez mais minutagem com o treinador. Foi ele quem, inclusive, substituiu o camisa 7 após a nova lesão no joelho.

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Corinthians volta a campo no sábado, às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada. Na estreia, empatou sem gols com o Atlético-MG e, na sequência, perdeu para o Juventude por 2 a 0.