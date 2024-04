Silvio Luiz é internado após passar mal durante Palmeiras x Santos na final do Paulistão

O narrador Silvio Luiz foi internado após passar mal durante a transmissão de Palmeiras x Santos pela final do Campeonato Paulista no domingo, vencida pelo time alviverde. A informação foi dada pelo colega de profissão Cléber Machado enquanto ele narrava, no SBT, Real Madrid x Manchester City pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Esse 'olho no lance' é um abraço e beijo carinhoso para Silvio Luiz, que teve um problema de saúde e está internado em um hospital. Logo ele vai se recuperar para a gente ficar brincando 'pelas barbas do profeta'", disse Cléber na transmissão do jogo europeu, referindo-se a dois dos bordões mais famosos do experiente narrador.

Silvio Luiz tem 89 anos e integrou a equipe de transmissão digital dos jogos do Paulistão para o R7, da Record. No domingo, o locutor esteve ao lado dos humoristas Bola e Carioca para a final do torneio e chegou a narrar o gol de Aníbal Moreno, o segundo do Palmeiras. Pouco depois, os comentaristas avisaram a produção da live que Silvio Luiz não se sentia bem.

A equipe congelou a imagem para atender à preocupação, e a dupla chegou a dizer que o narrador ia "tomar um arzinho", descansar e voltaria depois. Quando a transmissão retornou com as imagens ao vivo, Silvio Luiz já não estava mais no estúdio, e Bola e Carioca comandaram o fim do jogo.

Silvio Luiz é um dos narradores mais famosos do Brasil e faz história com bordões como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta". O locutor já passou pelas emissoras SBT, Band, RedeTV! e Record.