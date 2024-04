Namorada de Endrick fala sobre relação com jogador: Com amor, distância não tem importância

Endrick está cada vez mais próximo da mudança para a Madri, onde passará a vestir a camisa do Real Madrid a partir da metade deste ano, quando completa 18 anos. No Brasil, não são somente os torcedores do Palmeiras que sentiram saudade do jovem atacante. A namorada, a modelo Gabriely Miranda, ainda não tem planos de mudança para a Espanha. Entretanto, ela mantém-se otimista sobre o relacionamento mesmo com a distância.

Rumores de casamento entre os dois existiam, mas foram negados pela modelo, que garantiu a permanência no Brasil. "Não elaboramos nada ainda, temos vivido o presente e um dia de cada vez. Ainda estamos analisando, mas quando existe respeito e amor, a distância não tem importância", disse Gabriely em entrevista à revista Quem.

Recentemente, a jovem foi para a Europa e acompanhou Endrick marcar dois gols nos amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha. Na segunda partida, no Estádio Santiago Bernabéu, futura casa do jogador, os dois protagonizaram uma cena romântica, com beijo na arquibancada.

Desde que assumiu a relação, o casal é tema em posts nas redes sociais. Há quem os admire e torça para ficarem juntos. Por outro lado, há quem acusa Gabriely de querer aproveitar-se do status de Endrick. Outras críticas são em relação às idades dos dois. Enquanto o atacante tem 17 anos, a modelo já tem 21.

"Sempre fui mais reservada, nunca tive o costume de publicar muito sobre minha vida privada nas redes sociais, então a exposição, inicialmente, assustou um pouco. Mas recebo muito carinho e muitas mensagens legais. Isso compensa", refletiu a modelo.

Nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), quando o Palmeiras estreia na Libertadores contra o San Lorenzo, Endrick poderá assistir à partida em casa, já que não viajou com a delegação palmeirense. O atacante é um dos atletas poupados para o jogo de volta da final do Paulistão, contra o Santos, no Allianz Parque, no domingo. O Palmeiras perdeu na ida por 1 a 0.