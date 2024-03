Boston Celtics vence e segue líder na Leste; Giannis comanda triunfo dos Bucks

Os Celtics mantiveram o seu bom desempenho na rodada da madrugada deste domingo da temporada regular da NBA. Mesmo jogando no Smoothie King Center, casa do adversário, a franquia de Boston não precisou fazer muita força para vencer o New Orleans Pelicans por 104 a 92, numa atuação onde a parte coletiva foi o ponto forte.

Jayson Tatum, com 23 pontos, foi o mais efetivo de seu time. Mas ele contou com a parceria de Kristaps Porzingis (19) e de Jaylen Brown (17) para a conquista de mais um resultado positivo e à liderança da Conferência Leste. Apesar do tropeço diante da sua torcida, os Pelicans estão na zona de classificação do lado Oeste: quinto lugar.

Para o técnico Joe Mazzulla, o mérito no triunfo deste sábado foi fazer uma boa marcação para conseguir incomodar o adversário em suas tentativas ofensivas.