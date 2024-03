Paulistão 2025: candidatos ao acesso buscam quebrar tabu na elite

Enquanto Palmeiras e Santos definem o campeão paulista deste ano, quatro clubes buscam o acesso para o Paulistão de 2025. Os semifinalistas da Série A2 do Campeonato Paulista começam a se enfrentar neste final de semana na busca pelo acesso à elite paulista. Juventus, Velo Clube, Noroeste e Portuguesa Santista brigam pelas vagas. Em comum, todos têm a ausência nas últimas edições do Estadual.

O maior tabu é do Velo Clube, que não joga a elite do Paulistão desde 1979. Foi a única participação da equipe de Rio Claro na primeira divisão. Apesar de histórico, o desempenho é de esquecer, já que o clube ficou em último e foi rebaixado. A glória mais recente do Velo Clube foi o título da Série A3 em 2020, com o acesso e a manutenção na Série A2.

O último Paulistão da Portuguesa Santista foi em 2006. Quatro anos depois, a equipe mergulhou no abismo da Série B, a última do futebol paulista. A reestruturação veio aos poucos e agora o clube vive o momento mais próximo da elite novamente. No ano passado, o time faturou a Copa Paulista e chegou a disputar a Copa do Brasil deste ano, mas caiu na primeira fase para o Caxias-RS.

A última edição da elite paulista para o Juventus foi em 2008. Na época, o elenco tinha Vampeta e Fernando Diniz. Após uma série de rebaixamentos, foram oito anos até o acesso que consolidou o clube na Série A2. Em 2024, ano do centenário, é a primeira vez que o Juventus chega na semifinal desde que retornou à divisão de acesso, em 2016.

Dentre os quatro semifinalistas, o que esteve na elite mais recentemente foi o Noroeste. O time de Bauru jogou o Paulistão de 2011. Depois da queda, o clube, assim como a Portuguesa Santista, chegou no último nível do futebol. Agora, vive outro momento. É o segundo ano seguido que chega nas semifinais. Em 2023, contudo, foi superado pelo Novorizontino.

O cenário da Série A2 deste ano é diferente dos últimos seis anos, em que clubes viviam um "bate-volta" entre as duas principais divisões do futebol paulista. De lá para cá, pelo menos um clube rebaixado conseguiu o acesso no ano seguinte. Ponte Preta e Novorizontino fizeram dobradinha, caindo em 2022, mas subindo em 2023. São Bento e São Caetano também, entre 2019 e 2020.

O Água Santa é outro exemplo de "cai e sobe". O clube de Diadema subiu em 2019, caiu em 2020, mas subiu novamente em 2022. A campanha após o novo acesso, contudo, foi mais sólida e a equipe chegou até a final de 2023, além de manter-se na elite em 2024. Os rebaixados do Paulistão de 2023 chegaram perto de ter o acesso para estar na elite novamente. O São Bento teve a melhor campanha na primeira fase, mas caiu nas quartas para o Noroeste. A Ferroviária caiu nos pênaltis diante do Juventus.

O Noroeste enfrenta a Portuguesa Santista no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, neste sábado, dia 30, às 15h10. A segunda partida será no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, no dia 7 de abril, às 11h10. Na outra semifinal, o Juventus recebe o Velo Clube neste domingo, dia 31, às 11h10, no Estádio da Rua Javari. A volta ocorre dia 6 de abril, às 15h10, no Estádio Benito Castellano, em Rio Claro.