Aderlan treina e deve reforçar o Santos na final do Paulistão

Em fase final de recuperação de um incomodo no músculo posterior da coxa esquerda, o lateral Aderlan treinou com o restante do grupo e deve reassumir a posição de titular na decisão do Campeonato Paulista frente ao Palmeiras, marcada para domingo, às 18h, na Vila Belmiro.

No entanto, o lateral ainda não tem presença garantida. O departamento médico do clube trata a situação com cautela e fará um novo teste neste sábado para saber se Aderlan estará realmente liberado para o jogo.

A entrada do atleta seria fundamental, já que o técnico Fabio Carille perdeu Hayner, expulso na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 3 a 1, pela semifinal do Estadual. A outra opção seria o jovem JP Chermont, de apenas 18 anos.

A expectativa é que o Santos entre em campo com: João Paulo; JP Chermont (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Julio Furch e Otero (Pedrinho).

Um dos líderes da equipe, Diego Pituca destacou a importância de conquistar um título pelo Santos. "Falo por mim, comecei muito pequeno. Meus pais trocavam de comer para me dar uma chuteira e hoje posso estar aqui representando o Santos. É motivo de muita alegria, não só para mim. Estou muito feliz, tenho um carinho gigante pelo Santos e hoje estar na final é motivo de muita alegria. Espero conseguir meu primeiro título com a camisa do Santos", afirmou.

O Santos tem o Palmeiras engasgado. O time alviverde venceu os dois últimos títulos que disputaram: o da Libertadores de 2020 e o da Copa do Brasil de 2015.