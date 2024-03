Houston Rockets obtém 10ª vitória seguida e Phoenix Suns surpreende os Nuggets na NBA

O Houston Rockets manteve o embalo nesta temporada regular da NBA ao conseguir sua décima vitória consecutiva no encontro com o Oklahoma City Thunder na madrugada desta quinta-feira. Outro destaque na rodada foi a performance do Phoenix Suns, que superou o Denver Nuggets, líder da Conferência Oeste, em plena Ball Arena.

Contando com uma jornada inspirada de Kevin Durant, o Phoenix Suns conseguiu uma importante vitória sobre o Denver Nuggets na casa do adversário. O ala marcou 30 pontos, pegou 13 rebotes e conseguiu ainda cinco bloqueios comandando a sua equipe no triunfo de 104 a 97 sobre os atuais campeões da NBA.

"Estou feliz por não termos deixado aquela derrota para o San Antonio nos afetar. Conseguimos a reabilitação em cima de uma grande equipe, e jogando no território deles", afirmou o ala dos Suns.

Em sétimo lugar na Conferência Oeste, a franquia do Suns busca um fôlego extra nesta reta final da fase de classificação para garantir uma vaga à etapa seguinte. "Estamos em um bom ritmo", completou Durant após a partida.

Já o Denver Nuggets sentiu o desfalque de Jamal Murray. Com uma torção no tornozelo esquerdo, o ala perdeu o seu terceiro confronto consecutivo e segue fazendo tratamento intensivo para apressar o retorno.

O destaque da equipe na derrota para os Suns foi o pivô Nikola Jokic. Mesmo com dores na região lombar e no quadril esquerdo, ele deu trabalho à marcação rival e conseguiu bons números: além dos 22 pontos, pegou nove rebotes e fez dez assistências.

Em noite de Jalen Green, o Houston Rockets derrotou o Oklahoma City Thunder por 132 a 126 e se mantém vivo na disputa da oitava vaga. A equipe aparece na 11ª posição logo atrás do Golden State Warriors, na Conferência Oeste.

Em um jogo bastante disputado, Green calibrou a pontaria e assinalou 37 pontos. Ele também mostrou eficiência nos rebotes (dez) e serviu os companheiros com sete assistências.

Satisfeito com o desempenho, o jogador dividiu a boa atuação com todo o elenco. "Todo mundo estava feliz, comemorando, gritando. Quero dizer, nós lutamos por isso. Trabalhamos duro para obter o resultado", afirmou Green.

A marca de dez vitórias seguidas na NBA foi enaltecida pelo treinador do Rockets. "Dez (jogos com vitória) seguidos são dez seguidos, independentemente de qualquer que seja o caso. É difícil fazer isso na NBA. Os caras estão orgulhosos desse esforço", afirmou Ime Udoka.

O triunfo, porém, só foi conquistado após a prorrogação. No tempo normal, o confronto terminou com o placar de 111 a 111. Com oito pontos no tempo extra, Dillon Brooks acabou sendo um herói improvável nos momentos finais e também foi decisivo para a vitória do Houston fora de casa.

Apesar da derrota, o Oklahoma segue em posição tranquila na classificação. A franquia, que contou com o desfalque de Shai Gilgeous-Alexander, está na terceira colocação da Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Washington Wizards 119 x 122 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 118 x 111 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 93 x 101 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 107 x 108 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 101 x 145 New York Knicks

Atlanta Hawks 120 x 106 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 106 x 91 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 126 x 132 Houston Rockets

Chicago Bulls 125 x 99 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 124 x 136 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 111 x 118 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 97 x 104 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Atlanta Hawks x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks