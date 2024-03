Paulinho se emociona com volta aos campos após 10 meses tratando grave lesão no Corinthians

O placar de 3 a 0 no amistoso diante do Londrina ficou em segundo plano para muitos corintianos, que celebraram muito o retorno do ídolo Paulinho aos gramados após 10 meses tratando de uma grave lesão no joelho esquerdo. O volante entrou no segundo tempo em Cascavel e não escondeu a emoção pelo retorno após pensar em aposentadoria.

Visivelmente emocionado e com olhos embargados, Paulinho revelou que sofreu bastante no tempo afastado dos jogos - sua segunda lesão no joelho neste retorno ao Corinthians - e que precisou do apoio dos familiares e dos amigos para se reerguer.

"Foram alguns meses de dificuldade, onde o cara tem de ter um psicológico muito grande, muito forte, junto com a família, com os amigos. Feliz de ter meu retorno, de estar bem", disse Paulinho, à ESPN, quase sem conseguir soltar a voz.

Com contrato somente até junho, renovado justamente pelo período que ficaria em tratamento, o volante ainda não sabe como será o futuro, mas garantiu que lutará até o último dia honrando a camisa do Corinthians.

"O contrato vai até junho, deixei claro para a direção e meus representantes que escolham o melhor para o clube. Enquanto eu estiver aqui, vou lutar até o último dia, se enxergar que sou útil para os companheiros e para a instituição, continuarei lutando", afirmou. "Mas vou deixar na mão deles e continuar fazendo o meu trabalho com profissionalismo."