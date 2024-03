Com Marta, Cristiane e goleira Lorena de volta, Arthur Elias convoca seleção para She Believes

O técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira as jogadoras que defenderão a seleção brasileira na She Believes Cup, nos Estados Unidos, e mostrou que a ausência de Cristiane e Marta na Copa Ouro da Concacaf era realmente para observar outras opções para o futuro. Com as experientes de volta, assim como a goleira Lorena, recuperada de problema grave no joelho, o técnico convocou 23 atletas.

Cristiane, no Flamengo, e Marta, do Orlando Pride, serão as principais estrelas do Brasil na competição, em lista com 15 atletas que atuam no futebol nacional. Lorena, até então titular, perdeu a Copa do Mundo após lesionar o joelho e ganha primeira chance com o novo técnico. Tamires também volta de lesão. Arthur Elias deixou boa parte das atletas que atuam fora do País fora da lista.

A lista foi bastante modificada em relação às jogadoras chamadas para a Copa Ouro. Debynha, Geyse, Raffaele, Adriana, Ary Borges, Bia Zaneratto, Julia Bianchi e Gabi Nunes são algumas ausências da atual lista. Com seis novidades e 14 modificações, Arthur Elias faz as últimas observações para a elaboração da lista final de 18 atletas que irão para Paris-2024, além de quatro suplentes.

"Vemos recentemente de uma competição muito importante, que foi a Copa Ouro, com formato parecido com os Jogos Olímpicos, onde não tivemos o resultado que queríamos na partida final, mas de desempenho e tudo o que construímos foi de muita valia. Foi um trabalho fantástico e fiquei satisfeito com nosso desempenho, mesmo contra as americanas na partida final", afirmou Arthur Elias. "Não veio o título, mas a gente sabe que foi uma fase que deixou a convicção que o caminho está sendo bem feito pelas jogadoras. Essa convocação eu mantive apenas nove, são 14 diferentes para que consiga ter avaliação e preparação com um grupo cada vez maior de atletas", explicou.

O Brasil estreia na SheBelieves no dia 6 de abril, diante do Canadá, em Atlanta, mesma data do duelo entre Estados unidos e Japão. As equipes voltam a campo no dia 9, em Columbus, para a disputa do título (entre as vencedoras da estreia) e do terceiro lugar (entre as perdedoras).

"A confiança do grupo é um processo que faz de dia a dia, juntos ou mesmo à distância. O Canadá é um adversário de equilíbrio de resultados, que vem junto há muito tempo, tem a base e equipe pronta, mas seleção brasileira vive novo momento", disse, confiante em estreia vitoriosa. "Canadá é forte na transição, no jogo aéreo, mas vamos monstar um time para bom encaixe."

Confira as convocadas:

Goleiras - Tainá (América-MG), Gabi Barbieri (Flamengo) e Lorena (Grêmio).

Laterais - Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians) e Yasmin (Corinthians)

Zagueiras - Antonia (Levante), Lauren (Kansas City), Tarciane (Corinthians), Thais Ferreira (Tenerife) e

Meio-campistas - Laís Estevam (Palmeiras), Angelina (Orlando Pride), Luana (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Atlético de Madrid) e Yaya (Corinthians).

Atacantes - Ludmilla (Atlético de Madrid), Jaqueline (Corinthians), Gabi Portilho (Corinthians), Marta (Orlando Pride), Cristiane (Flamengo), Jheniffer (Corinthians) e Priscila (Internacional).