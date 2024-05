Goleiro Ederson desfalca City no restante da temporada por lesão no olho

(Reuters) - O goleiro Ederson, do Manchester City, perderá os dois últimos jogos da temporada, incluindo a final da FA Cup, devido a uma pequena fratura na órbita ocular, informou o clube da Premier League nesta quinta-feira.

Ederson sofreu a lesão na terça-feira, contra o Tottenham Hotspur, em uma colisão com o zagueiro Cristian Romero no segundo tempo da vitória do City por 2 x 0.

O brasileiro precisou de tratamento prolongado no gramado e parecia grogue antes que o técnico Pep Guardiola o substituísse por Stefan Ortega.