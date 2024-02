Rayssa Leal é vice-campeã da etapa de Paris da Street League Skateboarding

Única brasileira na final, a medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, em 2021, começou a disputa com uma boa volta, porém com uma falha na última manobra. Obteve a nota 6,1. Na sequência, voltou a cometer erro e ficou com 3,5.

Com a média abaixo do que costuma obter nas principais competições do mundo, a brasileira decidiu arriscar nas manobras nas voltas seguintes. E foi bem-sucedida com 8,5 e 7,8. Por fim, obteve sua melhor nota do dia, com 8,8.