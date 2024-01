Ex-Corinthians, meia Giovanni Augusto reforça a Portuguesa aos 34 anos

Em preparação para a disputa do Campeonato Paulista, a Portuguesa anunciou um nome conhecido do futebol nacional. Nesta quarta-feira, confirmou a chegada do experiente meia Giovanni Augusto, de 34 anos, que estava no Vitória e tem passagens por gigantes como Atlético-MG, Corinthians e Vasco.

"Muito feliz e motivado com essa oportunidade. Todos sabem da grandeza da Portuguesa e de sua torcida! Estou ansioso para entrar em campo o mais rápido possível e dar início à uma linda história aqui", afirmou o meia.

Giovanni Augusto começou a temporada no Guarani, onde chegou em 2022 e saiu com total de 51 jogos e oito gols. Na sequência, fez 20 partidas e um gol pelo Vitória, participando da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele passou pelas categorias de base de Paysandu e Atlético-MG, onde se profissionalizou. Entre 2016 e 2017, defendeu o Corinthians, sendo campeão paulista e brasileiro. Em seguida, se transferiu para o Vasco. A lista de times ainda inclui Criciúma, Figueirense, Náutico, Goiás, Coritiba, entre outros.

Esta foi a décima contratação da Portuguesa. Além de Giovanni, foram anunciados Diogo Silva, Douglas Borel, Yeferson Quintana, Zé Ricardo, Ricardinho, Marquinhos Pedroso, Henrique Dourado, Felipe Marques e Victor Andrade.

No Paulistão, a Portuguesa integra o Grupo A, ao lado de Ituano, Santo André e Santos. Os times da mesma chave não se enfrentam. A estreia da Portuguesa será no domingo (21), às 18h, quando visita a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).