Brasileirão atinge público de mais de 7 mi e tem 60% dos times com média de 30 mil torcedores

O Brasileirão deste ano tem média de público histórica e já ultrapassa a marca de 7 milhões de torcedores nos estádios, além de manter uma média de 27,9 mil espectadores por partida. O número é superior à melhor proporção já registrada em outra edição na história, de 22,9 mil, no campeonato de 1983. Em relação ao mesmo período da competição no ano passado, o índice atual supera em 28% a média de 21,8 mil alcançada até a 28ª rodada de 2022.

Além disso, no momento, 12 das 20 equipes que disputam o campeonato levaram mais de 30 mil torcedores aos estádios por rodada. São elas: Flamengo (54,4 mil), São Paulo (46,6 mil), Corinthians (39,6 mil), Bahia (37 mil), Palmeiras (35,9 mil), Fluminense (33,7 mil), Atlético-MG (31,7 mil), Fortaleza (31,5 mil), Vasco (31,3 mil), Grêmio (30,7 mil), Cruzeiro (30,4 mil) e Botafogo (30,3 mil). Os números levam em consideração apenas os jogos com presença de público.

"É preciso que os clubes continuem desenvolvendo ações criativas e idealizando ações estratégicas eficazes para além das perspectivas do campeonato apenas. Dessa forma, assim como a possibilidade de maior proximidade com os fãs, consolida-se ainda mais a marca da instituição", afirma Bruno Brum, especializado em ativações para torcedores.

Um dos clubes que apostam em ações diferenciadas é o Flamengo, equipe que mais contou com o apoio de seu torcedor no Brasileirão desde ano. O rubro-negro tem, por exemplo, experiência digital para sócios-torcedores, turbinada por uma das empresas parceiras para a comercialização de bilhetes.

Já em receitas com bilheteria, o Flamengo também lidera, com média de arrecadação de R$ 3,4 milhões por partida. Na sequência, destacam-se São Paulo (R$ 2,6 milhões), Corinthians (R$ 2,5 milhões), Palmeiras (R$ 2,4 milhões) e Grêmio (R$ 2 milhões).

Para além do eixo Rio-SP, equipes do Sul e do Nordeste também se destacam fora das quatro linhas e figuram no Top 5 de clubes com maior taxa de sócios torcedores nos estádios. Atrás do Corinthians, que lidera o ranking com proporção próxima aos 85%, aparecem, na sequência, Coritiba (78%), Athletico-PR (72%), Fortaleza (63%) e Bahia (53%).

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, destaca o crescimento do programa de associados do Leão e exalta a adesão da torcida tricolor. "Desde o fim de 2017, no início de minha gestão, conseguimos sair da marca de 7 mil sócios para cerca de 42 mil, atualmente. Realizamos diversas ações para aumentar esse número, e temos como objetivos chegar aos 50 mil ainda em 2023", pontua.