Nestor marca golaço, São Paulo empata com Flamengo e conquista título inédito da Copa do Brasil

A peça que faltava na sala de troféus do São Paulo finalmente foi conquistada neste domingo. Diante de um público de 63 mil pessoas, o time tricolor empatou por 1 a 1 com o Flamengo e se sagrou campeão da Copa do Brasil, título inédito na história do clube, 23 anos após bater na trave. Rodrigo Nestor, com um lindo chute de fora da área, fez o gol que deu a taça ao time paulista. Bruno Henrique balançou as redes para os cariocas.

O título da Copa do Brasil marca uma temporada em que o São Paulo estreita ainda mais os laços com o torcedor, presente em grande público no Morumbi desde o início de 2023. O são-paulino foi essencial para fazer da casa tricolor um trunfo durante um ano com desempenhos irregulares da equipe. Dorival Júnior, por sua vez, foi capaz de amenizar a pressão pelos recentes insucessos do clube, driblando o excesso de lesões e recuperando o futebol de atletas importantes, como Nestor e Pablo Maia. O treinador é o primeiro na história a conquistar o torneio duas vezes consecutivas - no ano passado, venceu justamente comandando o Flamengo.