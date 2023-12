Após imbróglio com Ian Garry, Vicente Luque sugere duelo com top 10 dos meio-médios

Mudança proveitosa?

Atual número 9 do ranking até 77 kg, Luque enfrentaria Ian Garry, que desponta na décima colocação. Seu novo alvo, Sean Brady, é o sétimo da lista. Sendo assim, do ponto de vista de ascensão na categoria, o duelo contra o americano pode ser mais proveitoso para o brasileiro. Em contrapartida, o embate contra o falastrão irlandês, ao menos na teoria, atrairia um apelo e maior atenção dos fãs de MMA, por conta do momento polêmico que vive Machado.

5 rounds in Atlantic City against Brady what do you guys think? @ufc @AliAbdelaziz00 @danawhite @seanshelby

- Vicente Luque (@VicenteLuqueMMA) December 18, 2023