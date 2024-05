Apesar de falha, Carlos Miguel se destaca em derrota do Corinthians para o Flamengo

?? 8/10 bolas longas certas (80%!)



? Nota Sofascore 8.5 pic.twitter.com/ZbEwbC1BnT

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 11, 2024





Apesar de ter conseguido bons números, após o confronto, Carlos Miguel reconheceu o erro no primeiro gol sofrido pelo Corinthians: "O primeiro gol eu errei, todos sabem. Era uma bola defensável para mim".

Com a má fase do ídolo Cássio, Carlos Miguel tem sido o escolhido pelo treinador António Oliveira para ser o titular no gol do Corinthians. Ele começou entre os 11 iniciais nas últimas cinco partidas. Neste período, a equipe sofreu três gols.