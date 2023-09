Liverpool estreia na Liga Europa com virada (3-1) sobre o LASK

Depois de sair atrás no placar, o Liverpool conseguiu uma virada sobre o LASK por 3 a 1 nesta quinta-feira (21), na Áustria, pela primeira rodada do Grupo E da Liga Europa.

Florian Flecker colocou os donos da casa na frente do placar aos 14 minutos de jogo, mas os 'Reds' conseguiram a vitória no segundo tempo graças aos gols do uruguaio Darwin Núñez (56' de pênalti), do colombiano Luis Díaz (63') e do egípcio Mohamed Salah (88').

"Estou muito feliz porque já sabia que ia ser difícil e foi difícil. Vencemos de forma merecida, isso é tudo", declarou o técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp.