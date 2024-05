Bayer Leverusen goleia fora de casa e mantém invencibilidade na temporada

O Bayer Leverkusen confirmou a sua boa fase neste domingo e, mesmo atuando como visitante, não tomou conhecimento do Bochum. O campeão antecipado atropelou o rival e aplicou uma goleada de 5 a 0 e manteve a invencibilidade na temporada.

Stanisic, Grimaldo, Patrick Schick, Adli e Boniface, construíram o resultado que consolidou ainda mais a equipe de Leverusen como o melhor time da Alemanha. A equipe dirigida por Xabi Alonso ostenta 87 pontos. Já o Bochum vive o drama da ameaça do rebaixamento: está em 1º lugar com 33 pontos.

O passeio do campeão foi facilitado pela expulsão de Passalack. Antes do fim do primeiro tempo, o favorito já abriu vantagem. Aos 41 minutos Patric Schic abriu o placar em um belo chute. Nos acréscimos, foi a vez de Boniface, de pênalti, estabelecer 2 a 0.

Na etapa final, Adli ampliou a vantagem após escorar de cabeça, um escanteio cobrado por Hofmann. Na parte final do confronto, o triunfo se transformou em goleada. Stanisic recebeu bola na medida para finalizar e fazer 4 a 0. Quanto tudo indicava que mais nada iria acontecer, o Bayer Leverkusen voltou a balançar a rede e um belo chute de Grimaldo: 5 a 0.

O Campeonato Alemão teve ainda mais duas partidas neste domingo. Jogando em casa, o Bayern derrotou o Wolfsburg por 2 a 0. Os gols da vitória foram anotados por Zvonarek e Goretzka. O resultado levou a equipe de Munique aos 72 pontos e ao segundo lugar. Com 37 pontos,o Wolfsburg é o 12º colocado.

O Hoffenheim não economizou energia e derrotou o lanterna Darmsdart pelo placar de 6 a 0, mesmo jogando como visitante. Com apenas 45 minutos, a vantagem já era de 5 a 0. Beier, duas vezes, Bebou, Kaderabek e Kabak balançaram a rede antes do intervalo. Na etapa final, Bebou voltou a marcar e fechou o triunfo em 6 a 0.